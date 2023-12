Von rund 16 auf 14 Millionen Zahl der Spender geht zurück

Mit Blick auf die endgültige Spendensumme baue man wie jedes Jahr auf die Weihnachtszeit, fügte der Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates hinzu. In den letzten Tagen und Wochen des Jahres sei die Bereitschaft, Gutes zu tun, besonders groß. Grundsätzlich würden Spenden immer wichtiger, betonte Wulff. „Der Staat konzentriert sich immer mehr auf die Pflichtaufgaben.“ Der Rest müsse anderweitig finanziert werden. - In Berlin werden am heutigen Montag die aktuellen Prognosen des Deutschen Spendenrates vorgestellt.