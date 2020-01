Altschulden : SPD will 2500 defizitäre Kommunen entschulden

Berlin/Duisburg Parteichef Norbert Walter-Borjans möchte Städte und Gemeinden in die Lage versetzen, wieder mehr zu investieren.

Die Sozialdemokraten haben die Entschuldung der Kommunen als Wahlkampfthema entdeckt. Seit Wochen lässt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in den Ländern sondieren, wie eine umfassende Altschuldenregelung der Städte und Gemeinden aussehen könnte. Dabei hat er in NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und anderen Länderchefs Verbündete gefunden.

Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans spielt in diesem Zusammenhang fast die Rolle eines Neben-Finanzministers. Er hat in seiner Partei den Beschluss durchgesetzt, 2500 Kommunen von ihren Altschulden zu befreien. Ein solches Programm, so heißt es in der SPD, würde die entscheidenden Voraussetzung dafür schaffen, dass die Gemeinden dort investieren können, wo der Renovierungs- und Modernisierungsbedarf am höchsten sei. Dazu müssten die Kommunen ihren Personalbestand ausbauen, um entsprechende Planungskapazitäten zu schaffen. „Die Wiedergewinnung der kommunalen Handlungsfähigkeit muss ganz vorne stehen“, sagte der SPD-Chef unserer Redaktion. „Dafür brauchen wir den Altschuldentilgungsfonds wie ihn der Bundesfinanzminister angestoßen hat.“