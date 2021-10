Präsident äußert sich : Es ist noch nicht vorbei mit den Sparkassen-Schließungen

Frankfurt Es ist noch nicht vorbei mit den Schließungen von Sparkassen-Zweigstellen. Das sagt Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis. Trotzdem haben die Filialen aus einer Sicht noch eine Zukunft.

Kritisch äußerte sich Schleweis zum Thema einer europäischen Einlagensicherung, in der Fachwelt „EDIS“ genannt. „Die Vollvergemeinschaftung der Einlagensicherungsmittel in irgendeinem Topf in Europa lehnen wir weiterhin apodiktisch ab“, merkte er an. Eine Lösung für eine europäische Einlagensicherung könne es nur geben, wenn die Interessen von Großbanken mit denen der Sparkassen- und Genossenschaftsbanken in Einklang gebracht würden. „Da sind wir auch gerne bereit, uns in solche Gespräche einzubringen“, sagte Schleweis.