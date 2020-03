Neue Zahlen des SOEP : Den Ärmsten gelingt der soziale Aufstieg leichter

Frankfurt Gute Nachrichten zum sozialen Zusammenhalt in Deutschland: Einem Bericht zufolge haben im vergangenen Jahrzehnt mehr Menschen den sozialen Aufstieg geschafft - und zwar vor allem Leute mit den geringsten Einkommen.

Aus dem ärmsten Fünftel Deutschlands stiegen zwischen 2009 und 2017 immerhin 33 Prozent mindestens in die Mittelschicht auf, einige sogar ins reichste Fünftel, wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf Zahlen aus dem Sozio-oekonomische Panel berichtet. Das seien deutlich mehr als zwischen 2000 und 2008, als 25 Prozent der Ärmsten so einen Aufstieg geschafft hätten.

In den gewachsenen Aufstiegschancen spiegele sich nicht zuletzt die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt wider, hieß es. "In den vergangenen drei Jahren haben wir eine positive Entwicklung über die ganze Einkommensverteilung gesehen", so der Ökonom Maximilian Stockhausen vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Ähnlich äußerte sich Markus Grabka am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): "Ich finde den Befund plausibel."