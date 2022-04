Geplante Steuersenkungen : So billig wird der Sprit von Juni bis August

Das Entlastungspaket der Bundesregierung soll Super und Diesel für drei Monate deutlich billiger machen. Aber wie viel davon kommt tatsächlich bei den Autofahrerinnen und Autofahrern an?

„Ein funktionierender Wettbewerb muss dafür sorgen, dass eine Steuersenkung vollständig ankommt. Die Spritpreise sind nicht mehr so überhöht wie noch vor einigen Wochen, aber sie sind immer noch zu hoch und es ist reichlich Potenzial für Preissenkungen vorhanden“, so der Sprecher des ADAC . Es gibt Befürchtungen, der Wettbewerbsdruck auf die Mineralölkonzerne könnte ausgerechnet durch die Steuersenkung geringer werden. Im Klartext: Wenn der Staat den Autofahrern so entgegenkommt, müssten die Konzerne womöglich nicht so stark runter von den hohen Preisen.

Das hat am Dienstag erneut das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen. Die Wettbewerbshüter hatten vor Kurzem schon eine Prüfung der Spritpreise in Aussicht gestellt. „Rohölpreise, die Abgabepreise der Raffinerien und die Preise an der Tankstelle sind in den vergangenen Wochen deutlich auseinandergelaufen. Wir werden nun eine Sektoruntersuchung mit klarem Fokus auf die Raffinerie- und Großhandelsebene einleiten“, erklärte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt am Dienstag. Seine Tipps fürs Tanken: „Autobahn-Tankstellen sollten gemieden werden. An Straßentankstellen sind die Preise hoch, an der Autobahn jedoch meist noch etwa 25 Cent höher. Es lohnt sich, nach den preiswerteren Tankstellen zu suchen und diese zu bestimmten Zeiten anzusteuern. Im Laufe eines Tages gibt es in einer Stadt oder Region Preisunterschiede von um die 20 Cent pro Liter. Dies entspricht bei einer Tankfüllung von 50 Litern noch zehn Euro an Sparpotenzial.“ Im Allgemeinen gelte: Am teuersten sei das Tanken morgens zwischen fünf und acht Uhr, am niedrigsten seien die Preise meist am Abend zwischen 18 und 22 Uhr. Was allerdings im März auch nicht immer galt.