Kommentar zum Börsen-Absturz : Schwarzer Montag ist kein Grund zur Panik

Trübe Stimmung: Ein Händler an der New Yorker Börse. Foto: dpa/Michael Nagle

Meinung Düsseldorf Zum Wochenstart ist der Dax um über sieben Prozent gefallen. Das wird nicht der letzte Absturz sein. Die Kurse kommen von Rekordniveaus. Und noch ist nicht klar, wie schwer die Rezession ausfallen wird. Anleger hoffen auf eine V-Krise.

Lange Zeit hat das Corona-Virus die Anleger kalt gelassen. Während China bereits vor Wochen Quarantäne-Maßnahmen verhängte, feierten Europas Börsen neue Rekorde. Dass die chinesische Wirtschaft schwächelt, hatte man eingepreist. Doch dann erreichte das Virus Europa. Plötzlich wurde den Anlegern klar, dass die Epidemie ein weltweites Problem ist und fast alle Branchen trifft. Die ersten Anleger nahmen Gewinne mit. Und mit fallenden Kursen setzte der Herdentrieb ein: Wenn alle verkaufen, wollen auch (fast) alle dabei sein. So entsteht Panik an der Börse.

Zum Wochenstart ist der Dax nun richtig eingebrochen. Um über sieben Prozent rauschte das Börsenbarometer in die Tiefe und fiel unter die Marke von 11.000 Punkten. Auf den Crash auf Raten der vergangenen Tage folgt ein Schwarzer Montag.

Gleich mehrere Faktoren sind dafür verantwortlich: Italien riegelt im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus ganze Regionen ab , darunter die Finanzmetropole Mailand. Die ohnehin angeschlagene italienische Wirtschaft dürfte in eine schwere Rezession stürzen. Am Horizont leuchtet bereits die Eurokrise wieder auf.

Das alles trifft auch deutsche Banken: Am Montag brach die Aktie der Deutschen Bank um über 17 Prozent ein und fiel auf ein Rekordtief von 5,60 Euro. Das belastet den Dax ebenso wie die zunehmend düsteren Aussichten für Airlines und Touristikfirmen.

Als zweiter Schock kommt die Ölpreis-Krise hinzu, wenn auch ganz anders als 50 Jahren. Damals war das Förderstaaten-Kartell Opec stark und erpresste die Welt. Heute ist es schwach und trägt zur Destabilisierung bei. Am Wochenende war der Versuch der Opec gescheitert, sich auf eine Kürzung der Fördermengen zu einigen. Mehr noch: Saudi-Arabien erhöht nun sogar seine Fördermenge. Der Ölpreis stürzt ab und reißt Ölkonzerne wie BP und Shell in die Tiefe. Was Sprit- und Heizölkäufer freut, ist dem Aktionär ein Graus.