Schufa gibt Auskunft : So ist es um die Finanzen der Deutschen bestellt

Berlin Wie ist es um die Kredite bestellt, die die Deutschen aufnehmen? Auskunft hat nun die Schufa in ihrem „Kreditkompass“ gegeben.

Deutschlands Verbraucher erweisen sich als verantwortungsbewusste Schuldner: Ihre Zahlungsmoral ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr wurden 97,9 Prozent der Konsumentenkredite vertragsgemäß zurückgezahlt, wie aus dem am Freitag veröffentlichten „Kreditkompass“ der Auskunftei Schufa hervorgeht. Es war den Angaben zufolge ein leichter Anstieg gegenüber 2017 und der beste Wert seit zehn Jahren.

Am häufigsten nehmen Verbraucher einen Ratenkredit den Angaben zufolge für den Kauf von Autos, Möbeln sowie elektronischen Geräten in Anspruch. Am stärksten nachgefragt wurden erneut Darlehen von mehr als 10 000 Euro. Rund 39 Prozent aller 2018 neu abgeschlossenen Kredite fielen in diese Kategorie. Ende vergangenen Jahres verzeichnete die Schufa in ihrem Datenbestand insgesamt gut 18,4 Millionen (Vorjahr: rund 18 Millionen) laufende Ratenkredite.