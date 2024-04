Bei Razzien entdeckt Millionen Dollar Falschgeld in Schleswig-Holstein beschlagnahmt

Ermittler haben in Schleswig-Holstein und Hamburg massenhaft gefälschte Dollarscheine im Nennwert von 103 Millionen Dollar beschlagnahmt. Wie das Landeskriminalamt in Kiel am Freitag mitteilte, wurden die Fälschungen in Jübeck im Landkreis Schleswig-Flensburg sowie in Hamburg bei Razzien an Wohn- und Firmenadressen entdeckt. Unter Tatverdacht steht demnach ein 42-jähriger Geschäftsmann, der Falschgeld in die USA exportiert haben soll.