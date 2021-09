Kommentar zu den Eu-Aufsichtsplänen : Schleichender Tod der Lebensversicherung

Foto: QUELLE: GDV | FOTO: ISTOCK | GRAFIK: C. SChNETTLER

Meinung Düsseldorf Die Lebensversicherung ist als Geldanlage in der Niedrigzinsphase nicht schlechter als viele andere Produkte. Aber die Pläne der EU-Kommission verringern ihre Attraktivität zusätzlich.

Das Problem der Lebensversicherung ist nicht ihre geringe Rendite. Mit der könnte man in der aktuellen Zeit gut leben, denn im Gegensatz zu früheren Jahren sind andere Investments in sichere Geldanlagen ja keinen Deut lukrativer. Die Kapitallebensversicherung ist nicht schlechter als ein Tages- oder Festgeld­konto, schon gar nicht schlechter als das gute alte Sparbuch, auf dem insgesamt Milliarden liegen und bei denen Inhaber nicht über realen Vermögensverlust nachdenken. Aber sie droht jetzt weiter an Attraktivität zu verlieren, wenn die EU, wie von der Kommission vorgeschlagen, für risikoreiche Geldanlagen mehr Kapitalpuffer verlangen sollte.