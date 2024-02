Kosten und gesetzliche Regeln So teuer ist eine Scheidung

Wohnte das Paar vorher zur Miete, hat es die Möglichkeit, den Mietvertrag gemeinsam zu kündigen. Möchte nur einer kündigen, ist der andere verpflichtet, dem zuzustimmen. Im Einverständnis des Vermieters kann der Mietvertrag auch geändert werden. Ist insgesamt keine Einigung möglich, so kann beim Gericht ein Antrag auf Wohnungszuweisung gestellt werden, der jedoch mit weiteren Kosten verbunden ist. Gibt es Kinder in der Ehe, ist bei der gerichtlichen Zuweisung das Kindeswohl entscheidend. Derjenige, bei dem das Kind bleibt, kann also in der Regel wohnen bleiben, wenn er oder sie will.