Massenabhebungen : Aus für europäische Tochter der russischen Sberbank

Frankfurt am Main Die europäische Tochtergesellschaft der wegen des Ukraine-Kriegs sanktionierten größten russischen Bank wird ein Insolvenzverfahren durchlaufen. Zuvor hatten Massenabhebungen die Bank in Zahlungsschwierigkeiten gebracht.

Die von Sanktionen betroffene Europa-Tochter der russischen Sberbank muss den Betrieb einstellen. Die in Österreich ansässige Sberbank Europe AG werde ein normales Insolvenzverfahren durchlaufen, teilte die EU-Bankenaufsicht am Dienstagabend mit. Die Tochtergesellschaften in Kroatien und Slowenien werden hingegen an lokale Banken verkauft. Eine Sanierung oder Abwicklung der Bank gemäß der Europäischen Bankensanierungs- und Abwicklungsrichtlinie sei nicht im öffentlichen Interesse, hieß es. Die Bankenaufsicht betonte, dass die Vermögen der Kunden bis 100.000 Euro durch das europäische Einlagensystem abgesichert sind.