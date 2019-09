Streit um die Geldpolitik : Frau aus Deutschland für die EZB gesucht

Nach dem Rückzug von Sabine Lautenschläger als Direktorin der Europäischen Zentralbank soll rasch eine andere Ökonomin für das mächtige Amt gefunden werden: Claudia Buch und Isabel Schnabel zählen zu den Favoritinnen.

Sabine Lautenschläger ist schon das dritte deutsche Direktoriumsmitglied in der Geschichte der Europäischen Zentralbank (EZB), das vorzeitig das Amt niederlegt. Am Mittwochabend hatte die EZB mitgeteilt, die 55-Jährige scheide Ende Oktober aus. Sie war eigentlich bis Januar 2022 bestellt. Gründe wurden in der Mitteilung nicht genannt. In einer internen Mitteilung soll sie laut der Agentur Reuters von einer „schwierigen Entscheidung“ gesprochen haben. Sollten es nicht private Gründe sein, die sie zu diesem Schritt bewogen haben, befindet sie sich damit in der Tradition von Jürgen Stark, der 2011 aus Protest gegen die Anleihekäufe zurücktrat. Zuvor hatte schon der damalige Bundesbankpräsident Axel Weber aus demselben Grund sein Mandat niedergelegt, er war über sein Amt automatisch Mitglied des EZB-Rates. Jörg Asmussen, ebenfalls Direktoriums-Mitglied, schied 2011 jedoch aus anderen Gründen aus, er wechselte als Staatssekretär in die Bundesregierung.