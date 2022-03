Zahlungen eingegangen : Staatspleite in Russland offenbar abgewendet

Staatspleite in Russland offenbar abgewendet

Moskau Russland hat offenbar eine Staatspleite infolge der westlichen Sanktionen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine abwenden können. Die US-Ratingagentur S&P senkte ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von Russland derweil noch tiefer.

Einige Besitzer von Anteilen russischer Dollar-Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar hätten die fälligen Zinszahlungen erhalten, sagten zwei Marktteilnehmer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zahlungen werden als erster Test gewertet, ob die Regierung in Moskau ihren internationalen Schuldenverpflichtungen nachkommen kann, nachdem der Westen auch den russischen Finanzmarkt mit Sanktionen treffen will. Ein Zahlungsausfall würde den Bankrott bedeuten.