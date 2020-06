Fragen und Antworten : Rundfunkbeitrag soll 86 Cent pro Monat teurer werden

Frankfurt/Main Die Ministerpräsidenten der Länder haben den neuen Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag unterzeichnet. Bevor der Vertrag am 1. Januar 2021 in Kraft treten kann, sind aber noch weitere Verfahrensschritte erforderlich. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) macht alle vier Jahre einen Vorschlag zur Höhe des Beitrags. Das Sachverständigen-Gremium prüft dazu die Finanzbedarfsanmeldungen von ARD, ZDF und Deutschlandradio und nimmt in der Regel Kürzungen vor. Für die kommende Beitragsperiode, die am 1. Januar 2021 beginnt, hat sie für die Sender einen Bedarf von insgesamt 38,7 Milliarden Euro anerkannt - das sind pro Jahr 9,68 Milliarden Euro. Über vier Jahre gerechnet sind dies insgesamt 1,8 Milliarden Euro mehr, als den Sendern in der laufenden Periode (2017 bis 2020) zur Verfügung steht. Daraus resultiert die Empfehlung für die Erhöhung um 86 Cent, der die Ministerpräsidenten nun gefolgt sind. Angemeldet hatten die Sender für den neuen Vierjahreszeitraum einen Mehrbedarf von drei Milliarden Euro.