Rentenserie: Scheidung im Alter

Düsseldorf Immer mehr Paare trennen sich in fortgeschrittenem Alter. Die vermeintliche Freiheit kann wirtschaftlich für beide Seiten schwierig werden. Vielfach wird daher über das Vermögen erbittert gestritten.

Wirtschaftliche Probleme Was sich in der Theorie einfach anhört, kann sehr kompliziert sein. „Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Ehepartner während der Ehe Vermögen im Wege der Schenkung, der vorweggenommenen Erbfolge oder durch Erbschaft hinzuerworben hat“, erläutert Rechtsanwältin Sabine Lackert-Deeskow aus Mülheim. Doch schon das Eigenheim, das in der Regel beiden Partner zur Hälfte gehört, kann zum Problem werden. Der Partner, der im Haus wohnen bleiben möchte, muss den anderen auszahlen. Das wird schon schwierig, wenn das Haus etwa am Niederrhein liegt und nur 200.000 Euro wert ist. Bei vielen Ehepaaren, die jung geheiratet und früh Kinder bekommen haben, hat die Frau in der Regel kaum Rentenansprüche erworben. Hat der Ehemann dann vielleicht eine Gesamtrente von 2500 Euro, muss er von 1250 Euro den Kredit abbezahlen, denn die Rente wird beim Versorgungsausgleich hälftig geteilt. Das Abstottern wird in solchen Fällen schwierig. In der Regel wird die Bank gar kein Darlehen gewähren. Meist muss daher das Haus verkauft werden.