Die Beiträge müssen erst 2028 angehoben werden Renten steigen im nächsten Jahr um 3,5 Prozent

Die 21 Millionen Rentner in West und Ost können sich im Juli 2024 auf eine Rentenerhöhung von 3,5 Prozent freuen. Das bestätigte Alexander Gunkel, der Chef der Deutschen Rentenversicherung (DRV), am Mittwoch. Die Entwicklung der Renten folgt der der Löhne, und die Löhne waren vor allem in Ostdeutschland kräftig gestiegen. Für die kommenden Jahre werden weitere Erhöhungen zwischen 2,6 bis drei Prozent erwartet, sagte Gunkel.