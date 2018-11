Rente soll auch 2019 deutlich steigen

Berlin Wegen der guten Lohnentwicklung sollen 2019 auch die gesetzlichen Renten zulegen – im Westen um 3,18 Prozent. Zudem gibt es für Frauen, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, mehr Mütterrente.

Was bringt das konkret? Eine monatliche Rente von 1000 Euro erhöht sich demnach für einen Rentner im Westen um 31,80 Euro, für einen Ost-Rentner um 39,10 Euro. Da die Inflation nach Schätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute voraussichtlich bei zwei Prozent liegen wird, werden die Senioren auch real mehr im Portemonnaie haben. Ähnlich war es schon in diesem Jahr: Am 1. Juli waren die Renten im Westen um 3,22 Prozent gestiegen, im Osten um 3,37 Prozent. Die Inflation lag deutlich darunter, nämlich bei 1,8 Prozent.

Warum steigen die Renten? Das liegt an der guten Konjunktur und den daraus resultiernden hohen Beitragseinnahmen sowie dem Boom am Arbeitsmarkt. Die Einkommen, auf die Beiträge gezahlt werden, sollen laut dem Entwurf des Rentenberichts 2019 um 3,0 Prozent im Westen und 3,1 Prozent im Osten steigen. In die Rentenkasse fließen 2019 voraussichtlich 245 Milliarden Euro an Beiträgen und 72 Milliarden an Steuergeld, 2018 sind es 236 Milliarden und 70 Milliarden. Aber auch das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern wirkt sich – anders als in Zukunft – noch günstig aus. Auf Dauer wird es das Rentenplus dämpfen, aktuell aber profitieren Senioren von der hohen Erwerbstätigkeit. In vielen Regionen herrscht Vollbeschäftigung.