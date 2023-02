Milliardärs-Ranking Das sind die reichsten Menschen in Deutschland

Darunter finde sich unter anderem mit Susanne Klatten die reichste Frau Deutschlands. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Stefan Quandt, der ebenfalls in der Liste der zehn reichsten Personen in Deutschland zu finden ist, erbte sie das Vermögen ihres 1982 verstorbenen Vaters Herbert Quandt. Darunter waren auch Anteile an der BMW AG, an der sie heute noch 20,7 Prozent hält. Im internationalen Vergleich landet Susanne Klatten mit einem Vermögen von 27,8 Milliarden US-Dollar auf Platz 50 der reichsten Menschen der Welt und ist derzeit die siebtreichste Frau weltweit.