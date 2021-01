Neustarthilfe : Regierung erhöht Corona-Hilfen für Soloselbstständige Regierung erhöht Corona-Hilfen für Soloselbstständige

Berlin Die Bundesregierung erhöht die Corona-Hilfen für Soloselbstständige - und diesmal sollen auch Künstler und Schauspieler besser gestellt werden. Und auch der Pyrotechnik-Branche soll geholfen werden.

„Wir satteln bei den Hilfen für Soloselbstständige noch mal deutlich drauf, das liegt mir sehr am Herzen“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch der dpa in Berlin. Die Neustarthilfe werde von 25 Prozent auf nun 50 Prozent des Vergleichsumsatzes erhöht, zugleich werde die maximale Förderhöhe deutlich angehoben. „Wichtig ist mir auch, dass wir die Neustarthilfe für weitere Empfänger öffnen.“