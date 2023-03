Ebay, Booklooker, AirBnb und Co Finanzamt nimmt Verkäufer auf Online-Plattformen ins Visier

Wann genau ein Privatverkäufer zu einem gewerblichen Käufer wird – also wann Einnahmen steuerpflichtig werden – ist übrigens schwer zu sagen. „Bislang gibt es keinen klaren Richtwert hinsichtlich der getätigten Umsätze bzw. der Umsatzhöhe, ab wann gewerbliche Einkünfte vorliegen und eine Verkaufstätigkeit nachhaltig betrieben wird“, heißt es beim Bund der Steuerzahler. Grundsätzlich komme es auf eine Wiederholungsabsicht an. Die Rechtsprechung sei da jedoch nicht eindeutig. So habe das Landgericht Berlin im Jahr 2006 entschieden, dass eine Mutter, die binnen zwei Monaten 93 Kleidungsstücke ihrer vier Kinder zum Kauf angeboten hatte, sehr wohl gewerblich gehandelt habe. Andere Gerichte sahen dies in ähnlichen Fällen schon bei weniger Artikeln als erwiesen an. Jedoch habe das Oberlandesgericht Hamburg 2011 entschieden, dass bei einem Verkäufer keine unternehmerische Tätigkeit vorliege – obwohl er innerhalb weniger Wochen 680 Auktionen im Internet durchgeführt hatte. Hintergrund war, dass es sich um einheitliche Artikel einer zusammenhängenden Sammlung gehandelt habe.