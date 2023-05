Paypal, Klarna und Co. So sicher sind Zahlungsdienste fürs Onlineshopping wirklich

Das Geschäftsmodell des internationalen Zahlungsdienstleisters Paypal lautet „Buy now – pay later“ (jetzt kaufen, später bezahlen). Das Prinzip dahinter ist einfach: Kunden hinterlegen eine Kreditkarte oder erteilen für ihr Bankkonto ein SEPA-Lastschriftmandat. Auch Guthaben können Kunden auf ihr Konto laden. Wer online einkauft, soll sicher und einfach bezahlen können, da Paypal den Käuferschutz anbietet, falls Waren defekt oder gar nicht erst ankommen. So soll der Kunde die Möglichkeit haben, sein Geld zurückzuerhalten. Hat ein Kunde gerade nicht genug Geld zur Verfügung, um seinen Artikel zu bezahlen, bietet Paypal die Funktion „in 30 Tagen bezahlen“ an, also einen Kauf auf Rechnung. Erst 30 Tage nach einem Kauf zieht Paypal das Geld vom Girokonto oder der Kreditkarte ein. Wer hier allerdings den Überblick über ausstehende Summen verliert, kann böse Überraschungen erleben.