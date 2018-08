Paritätischer sieht Bevölkerungsteile von Wirtschaftsaufschwung abgehängt

Bei vielen Menschen kommt der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland nicht an (Symbolbild). Foto: imago/imagebroker/imageBROKER/Jan Tepass

Berlin Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist auf sehr niedrigem Niveau. Trotzdem sieht der Paritätische Wohlfahrtsverband große Teile der Bevölkerung vom derzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung abgehängt.

Dies bedeute "eine Gefährdung des sozialen Zusammenhalts in Deutschland", erklärte der Verband zu seinem am Dienstag in Berlin vorgestellten Jahresgutachten zur sozialen Lage in Deutschland. Der Verband forderte "ein soziales Reform- und Investitionsprogramm", um dem entgegenzuwirken.