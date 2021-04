Folge der Pandemie : XXX - nicht publizierene - XXX Bürger gaben im Schnitt 1250 Euro weniger für Konsum aus

Köln Ob Kinobesuch, Schuhkauf oder Restaurantbesuch: Die Verbraucher in Deutschland haben im Coronajahr 2020 nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft im Durchschnitt mindestens 1250 Euro weniger für den privaten Konsum ausgegeben als 2019.

In der Summe entspreche das einem Rückgang der Konsumausgaben um mindestens 104 Milliarden Euro, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des arbeitgebernahen Forschungsinstituts.