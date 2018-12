Diplomatische Krise: Katar kündigt Ausstieg aus der Opec an

Das Logo der Opec am Hauptquartier in Wien (Archiv). Foto: AFP/JOE KLAMAR

Doha In Folge der diplomatischen Krise im arabischen Raum will Katar die Organisation Erdöl exportierender Länder, kurz Opec, verlassen. Schon im Januar 2019 soll die Mitgliedschaft enden.

Das kündigte Energieminister Saad al-Kaabi am Montag in Doha an. Die Opec wurde seinen Angaben zufolge am Montagmorgen kurz vor der Bekanntgabe über die Entscheidung informiert.