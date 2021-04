Unterstützung aus Deutschland : Multinationale Konzerne sollen bald Mindeststeuer bezahlen

Berlin Bundesfinanzminister Scholz erwartet eine Einigung der führenden Wirtschaftsnationen, darunter die USA und China, über die globale Mindeststeuer für Unternehmen bis zum Sommer. Im Fokus unter anderem: die großen Digitalkonzerne.

Die führenden Wirtschaftsnationen wollen bis zur Jahresmitte die Einführung einer globalen Mindeststeuer für große Unternehmen beschließen. Damit wollen sie verhindern, dass große, multinationale Konzerne durch die Verschiebung von Gewinnen in Niedrigsteuergebiete weiterhin der Besteuerung dort entgehen, wo Umsatz oder Gewinn tatsächlich anfallen. Dies gilt insbesondere auch für die Gewinner der Corona-Krise, die US-Digitalkonzerne Amazon, Google oder Facebook. Eine Einigung sei mit der US-Regierung unter Joe Biden bis zum Sommer – noch vor der Bundestagswahl im September – möglich, hieß es am Dienstag in Kreisen des Bundesfinanzministeriums.

Vor der in dieser Woche beginnenden digitalen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IW) hat US-Finanzministerin Janet Yellen die Einführung des weltweiten Mindeststeuersatzes für Konzerne gefordert. Die Mindeststeuer soll dazu führen, dass große Firmen überall in der Welt gleich hoch besteuert werden. Darüber will Yellen an diesem Mittwoch mit ihren Amtskollegen in den 20 führenden Industrienationen (G20) beraten. Das Treffen findet am Rande der IWF-Tagung statt.

Info Die Krisen-Feuerwehr mit Sitz in Washington Sitz Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist eine rechtlich, organisatorisch und finanziell selbständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Washington, D.C., USA. Funktion Hauptaufgabe des IWF ist die Vergabe von Krediten an Länder ohne ausreichende Währungsreserven, die in Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten sind, sowie die Koordination der globalen Währungs und Geldpolitik. Mitglieder Der IWF hat derzeit 189 Mitgliedstaaten, deren Stimmrecht sich an ihrem Kapitalanteil orientiert.

Die Biden-Regierung sieht in der höheren Besteuerung von Unternehmen einen Baustein zur Finanzierung ihres enormen Ausgabenprogramms im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar (1,6 Billionen Euro) zur Stabilisierung der US-Konjunktur. Offen sind allerdings weiterhin die Höhe des Mindeststeuersatzes wie auch die Bemessungsgrundlage: Die Rede ist von Steuersätzen zwischen 15 und 21 Prozent auf Umsatz oder Gewinn. Durch Verrechnung sollen Doppelbesteuerungen verhindert werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) begrüßte den Vorstoß Yellens. Damit erhielten entsprechende Initiativen auch auf deutscher Seite „entscheidenden Rückenwind“. Es sei wichtig, „Schluss zu machen mit dem weltweiten Abwärtswettlauf bei Steuern“ für Unternehmen. Deutschland muss allerdings auch aufpassen: Die Mindestbesteuerung könnte dazu führen, dass exportstarke deutsche Industrieunternehmen wie Daimler oder Bosch mehr Steuern im Ausland zahlen müssen und die deutsche Steuerbasis damit geringer wird.

Zur Finanzierung seines Fiskalpakets will US-Präsident Biden den Unternehmenssteuersatz, der von seinem Vorgänger Donald Trump von 35 auf 21 Prozent gesenkt wurde, wieder auf 28 Prozent anheben. Biden hatte am Montag gesagt, er gehe nicht davon aus, dass höhere Firmen-Steuern der US-Wirtschaft schaden. Auch gebe es keine Beweise dafür, dass sein Vorhaben Unternehmen aus den USA vertreibe.

Bidens riesiges staatliches Ausgabenpaket ist neben der starken chinesischen Wirtschaft der Hauptgrund dafür, dass der IWF seine Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft gegenüber seiner bisherigen Vorhersage vom Januar noch einmal erhöht hat. Der Fonds erwartet jetzt ein weltweites Wachstum im laufenden Jahr von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, 0,5 Punkte mehr als bisher prognostiziert. Im kommenden Jahr erwartet der IWF einen globalen Zuwachs von 4,4 Prozent. Wegen der Pandemie sei die Prognose mit großer Unsicherheit verbunden, aber „ein Ausweg aus dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise ist zunehmend sichtbar“, sagte IWF-Chefvolkswirtin Gina Gopinath.

Während die USA und China die Weltkonjunktur anziehen, hinkt Europa hinterher. Die Europäer nehmen für den Konjunkturstimulus nicht nur weniger Geld in die Hand als die USA, sie kommen bei der Durchimpfung ihrer Bevölkerung auch deutlich langsamer voran. Für die USA hob der IWF seine Prognose dank der erfolgreichen Impfaktion und dem großen Konjunkturpaket um 1,3 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent an. Für die Eurozone erwartet der Fonds dagegen ein Wirtschaftswachstum von „nur“ 4,4 Prozent. In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt um 3,6 Prozent wachsen, 2022 um 3,4 Prozent.