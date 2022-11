Nach Senkung der Nachfrageprognosen : Ölpreise geben weiter nach

Singapur Zum Wochenauftakt waren die Ölpreise deutlich gefallen – und sie geben weiter nach. Das Ölkartell OPEC hatte seine Nachfrageprognosen für dieses und das kommende Jahr gesenkt, ein Grund dafür liegt in China.

Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 92,71 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 85,25 Dollar.