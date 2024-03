Urteil des NRW-Landessozialgerichts Rentenversicherung darf Einkommen des Ehemanns auf Grundrente anrechnen

Das Gericht erklärte nun, der Nachteil der Einkommensanrechnung werde bei Gesamtbetrachtung aller an die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft anknüpfenden Regelungen sowohl in der gesetzlichen Rentenversicherung, als auch in anderen Regelungsbereichen im Ergebnis ausgeglichen. Dabei sei zudem zu berücksichtigen, dass das Ziel der Grundrente neben der Anerkennung der Lebensarbeitsleistung eine bessere finanzielle Versorgung von langjährig Versicherten sei. Dieses Ziel werde erreicht, denn Grundrentenberechtigten verbleibe bei Einbeziehung des Einkommens des Ehegatten ein Einkommen oberhalb des Grundsicherungsbedarfs. Ehepartner seien zudem wegen der unterhaltsrechtlichen wechselseitigen Verpflichtung wirksamer als in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft versorgt, betonte das Gericht. Eine Revision wurde zugelassen.