Bis zu 4500 Euro möglich : Soloselbstständige können ab sofort Coronahilfe für Januar bis März beantragen

Berlin Von den aktuellen Corona-Einschränkungen stark betroffene Soloselbstständige und Kunstschaffende können ab sofort Coronahilfe für die Monate Januar bis März beantragen. Sie können bis zu 1500 Euro pro Monat vom Staat bekommen, insgesamt also 4500 Euro.

Das teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Die Hilfe wird als Vorschuss ausgezahlt und nicht auf die Grundsicherung angerechnet.

Ebenfalls am Freitag liefen laut Ministerium die Abschlagszahlungen für Unternehmen an, die Corona-Überbrückungshilfe beantragt haben. Ausgezahlt werden demnach bis zu 50 Prozent der beantragten Förderhöhe, maximal aber 100.000 Euro pro Fördermonat. "Schon in der kommenden Woche werden die ersten Antragsteller ihr Geld auf dem Konto haben", hieß es.