Steuervorteil bei Firmentickets Immer noch viele offene Baustellen beim 49-Euro-Ticket in NRW

Nicht einmal drei Monate, bevor das 49-Euro-Ticket starten soll, sind in Nordrhein-Westfalen noch viele Probleme zum Nachfolgeangebot des Neun-Euro-Tickets zu lösen So hält sich das Kaufinteresse neuer Kunden bisher in Grenzen: Beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) können Interessenten sich seit einer Woche anmelden – doch bis Donnerstag hat sich niemand gemeldet. Die Düsseldorfer Rheinbahn rät Kunden, sich in der App anzumelden, damit sie dort das „Deutschland-Abo“ kaufen können, Zahlen dazu liegen bislang noch nicht vor. Und die Bahn will für ihre Anmeldungen keine Zahlen nennen.