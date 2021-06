Bei Bestellungen aus Nicht-EU-Staaten : Neue EU-Mehrwertsteuerregeln lassen Kosten für Online-Einkäufe teils steigen

Eine Frau mit einem neuen Paar Schuhe, einer Kreditkarte und ihrem Smartphone in der Hand. Foto: Kittiphan - stock.adobe.com/Verband der Wellpappen-Industrie e. V.

Brüssel Die neuen EU-Mehrwertsteuerregeln treten ab 1. Juli in Kraft. Ab dann könnten Produkte, die online außerhalb der EU bestellt werden, mehr kosten. Gleichzeitig sollen versteckte Kosten vermieden werden.

Wer kleinere Waren aus Nicht-EU-Staaten wie China oder den USA im Internet bestellt, muss ab Donnerstag teils mit höheren Kosten rechnen. Ab dann muss in der EU auch für Produkte mit einem Wert unter der bisherigen Freigrenze von 22 Euro Umsatzsteuer abgeführt werden. In Deutschland gilt der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, für einige Produkte fallen sieben Prozent an. Der eigentliche Zoll gilt weiter für Waren mit einem Wert ab 150 Euro.