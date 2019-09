Vorbehalte gegen Kryptogeld : Bundesregierung will Facebook-Währung Libra nicht zulassen

Hamburg Nicht nur Frankreichs Finanzminister hat sich gegen die digitale Facebook-Währung Libra ausgesprochen. Auch die Bundesregierung hat massive Vorbehalte und will die angekündigte Kryptowährung nicht zulassen.

Bereits am Donnerstag hatte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire gesagt, dass er die facebook-Pläne bremsen will. „Unter diesen Bedingungen können wir die Entwicklung von Libra auf europäischem Boden nicht erlauben“, hatte Le Maire in Paris bei einer Konferenz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gesagt. Konkret war der Minister dabei nicht geworden.

„Die Währungs-Souveränität der Staaten steht auf dem Spiel“, warnte er: In Ländern mit schwachen Währungen werde Libra diese ersetzen und „die Unabhängigkeit der Staaten infrage stellen“. Le Maire sieht in Libra auch ein Systemrisiko, wie er unter Verweis auf die mehr als zwei Milliarden Nutzer von Facebook ausführte. „Jeder Fehler in der Funktionsweise dieser Währung, in der Verwaltung ihrer Reserven, könnte erhebliche finanzielle Unruhen auslösen.“ Der Minister sprach sich dagegen für eine öffentliche Digital-Währung aus.