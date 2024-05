Razzia in Italien Fast 50 Millionen Euro Falschgeld in Neapel beschlagnahmt

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurden die Blüten in einer Druckerei in einem Industriegebiet sichergestellt. Gedruckt wurde das Falschgeld im Offset-Verfahren, was nach Angaben von Experten eine deutlich höhere Qualität ergibt als digitaler Druck. Die Razzia fand am Dienstag im Morgengrauen statt. Beteiligt waren auch Ermittler aus Rom.