Chef der Bausparkassen „Halte steigende Immobilienpreise für massiven sozialen Sprengstoff“

Nach der Wiedervereinigung seien in Deutschland rund 700.000 Wohneinheiten im Jahr fertiggestellt worden, sagte Kammann. Es habe ein Überangebot gegeben, die Preise seien gesunken. „Es gilt jetzt, alle Kapazitäten auszuschöpfen. Potenzial hätten wir genug“, sagte er. „Aber so wie sich die Lage darstellt, werden wir in den nächsten zehn Jahren mit einem Immobilienengpass plus Mietpreissteigerung leben müssen. Das lässt sich nicht mehr aufhalten, wenn jetzt nicht proaktiv gehandelt wird.“ Allerdings erwarte er mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl in den nächsten zwölf Monaten keine Impulse.