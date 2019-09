Kosten für Unterkünfte steigen : Fast jeder fünfte Hartz-IV-Empfänger zahlt bei Miete drauf

Berlin Fast jeder fünfte Hartz-IV-Haushalt muss einen Teil seiner Wohnkosten selbst tragen. Bei 19,2 Prozent der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften übernahmen die Kommunen 2018 nicht die volle Miete - unter anderem weil sie sie als unangemessen hoch einstuften.

Über die Zahlen hatten zuerst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet. In ganz Deutschland waren nach Angaben der Bundesregierung 546.000 Bedarfsgemeinschaften betroffen. In Rheinland-Pfalz mussten demnach sogar fast drei von zehn Hartz-IV-Empfängern einen Teil der Miete selbst zahlen, in Baden-Württemberg 23,1 Prozent. In Nordrhein-Westfalen lag die Quote mit 18,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Bundesweit ist die sogenannte Wohnkostenlücke zuletzt kleiner geworden: 2013 lag der Anteil der Bedarfsgemeinschaften, die nicht die vollen Wohnkosten ersetzt bekamen, noch bei 23,5 Prozent.