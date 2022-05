Christian Lindner wagt Prognose : Staat verfügt dieses Jahr über wenig zusätzlichen Spielraum

Berlin Finanziellen Spielraum gibt es in diesem Jahr für den Staat kaum. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Dennoch rechnet Finanzminister Christian Lindner mit Mehreinnahmen.

Der Staat wird nach den Worten des Bundesfinanzministers in diesem Jahr wenig zusätzlichen finanziellen Spielraum haben, auch wenn die Steuerschätzung gut ausfällt. „In diesem Jahr wird der Staat, der Bund über wenig zusätzlichen Spielraum verfügen“, sagte Christian Lindner (FDP) im ARD-„Morgenmagazin“ am Donnerstag. Aus technischen und rechtlichen Gründen sei das Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger in der Steuerschätzung, die er am Donnerstag vorstelle, noch nicht aufgenommen, weil der Bundestag ja gerade diese Woche noch darüber berate.