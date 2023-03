Die etwas anderen Kryptowährungen Was Sie zu Stablecoins wissen müssen

Stablecoins sollen das „Angebot und Nachfrage“-Manko der normalen Kryptowährungen beseitigen, in dem ihr Wert fest an eine Währung oder den Preis von Rohstoffen wie Gold gekoppelt wird. Allerdings funktioniert dieses System nicht immer wie gewünscht. So kollabierte der Kurs von TerraUSD im vergangenen Jahr, weil ein komplexer Mechanismus von Handelsgeschäften mit anderen Kryptowährungen, der einen Wechselkurs von eins zu eins zum US-Dollar garantieren sollte, versagte. Dies setzte die Kurse anderer Stablecoins unter Druck und stürzte einige Kryptobanken in die Insolvenz.