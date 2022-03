Kryptowährungen : USA denken offenbar über Digital-Dollar nach

Washington Aufgrund der rasanten Ausbreitung von Kryptowährungen bereitet die US-Regierung die mögliche Einführung eines Digital-Dollars vor. US-Präsident Biden will ein Dekret unterzeichnen, das "Dringlichkeit bei Forschung und Entwicklung" für eine mögliche Digitalwährung der US-Notenbank anordnet.

Der Leiter des nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, Brian Deese, und Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärten, das Dekret werde die "Führungsrolle" der USA "bei Innovation und Regulierung des Ökosystems digitaler Vermögenswerte" in den USA und weltweit sichern.

Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Nach Angaben des Weißen Hauses überstieg das Gesamtvolumen digitaler Vermögenswerte einschließlich Digitalwährungen im vergangenen November die Marke von drei Billionen Dollar (2,75 Billionen Euro). Fünf Jahre zuvor waren es noch 14 Milliarden Dollar. Den Angaben zufolge haben bereits 16 Prozent der Erwachsenen in den USA - rund 40 Millionen Menschen - Kryptowährungen genutzt, in sie investiert oder mit ihnen gehandelt.