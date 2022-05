Kryptowährungen : So sieht der ökologische Fußabdruck von Bitcoin, NFTs & Co aus

So sieht der ökologische Fußabdruck von Bitcoin, NFTs & Co aus

Schon seit einiger Zeit gibt es massive Kritik an Kryptowährungen, weil für die Abwicklung von Transaktionen große Rechnerkapazitäten benötigt werden. Der dafür nötige Strom kommt meist aus Kraftwerken, in denen fossile Brennstoffe verfeuert werden. Wir haben Daten und Fakten zum Themenkomplex zusammengestellt

Bitcoin oder Ethereum sind rein virtuelle Währungen. Neue digitale Münzen werden erschaffen, indem Nutzer Rechnerkapazitäten für die Verschlüsselung und Validierung von Transaktionen zur Verfügung stellen. Sie werden dafür in der jeweiligen Cyber-Devise entlohnt. Allein das „Schürfen“ oder „Mining“ von Bitcoin verbraucht einer Untersuchung der Universität von Cambridge und der Internationalen Energieagentur IEA zufolge jährlich so viel Strom wie die Niederlande. Bitcoin-Befürworter halten dem entgegen, dass das klassische Finanzsystem mit seinen Millionen Beschäftigten, die in klimatisierten Büros an ihren Computern sitzen, ebenfalls große Mengen Energie benötigt.