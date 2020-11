Janet Yellen : Kluge Frau für schwere Krisen

Janet Yellen. Foto: dpa/Andrew Harnik

Düsseldorf Sie wird verehrt als „kleine Lady mit großem IQ“ und als Kämpferin gegen Trump: Nun soll Janet Yellen Finanzministerin der USA werden. Zuvor war sie bereits die erste Frau an der Spitze der Fed.

Janet Yellen lässt sich von keinem in die Knie zwingen, von Donald Trump schon gar nicht. Als der Republikaner 2017 Präsident wurde, setzte er kurz darauf die damalige Chefin der US-Notenbank Fed vor die Tür. „Yellen sollte sich schämen für das, was sie dem Land antut“, wetterte Trump und warf ihr vor, dass sie amerikanische Sparer geschädigt habe. „Sie hält die Zinsen künstlich niedrig, damit die Wirtschaft nicht vor die Hunde geht und Obama Golf spielen kann.“ Yellen konterte kühl: „Ich kann glaubhaft sagen, dass Partisanenpolitik in unserer Geldpolitik keine Rolle spielt.“ Nun muss Trump gehen und Yellen soll wiederkommen - als Finanzministerin von Joe Biden, wie viele US-Medien spekulieren.

Wirtschaft, Finanzwelt und Politik sind begeistert. Denn die heute 74-Jährige genießt hohes Ansehen. Sie gilt als „kleine Lady mit dem hohen IQ“. Selbst ein früherer Wirtschaftsberater von Trump nannte sie eine „ausgezeichnete Wahl als Finanzministerin“.

Yellen, aufgewachsen in New York, machte ihren Doktor bei den Wirtschafts-Nobelpreisträgern James Tobin und Joseph Stiglitz an der renommierten Yale-Universität. Sie ist mit dem Nobelpreisträger George Akerlof verheiratet, die beiden Top-Ökonomen sollen sich in der Cafeteria der US-Notenbank kennengelernt haben.

2014 wurde sie Chefin der Fed und damit die mächtigste Notenbankerin der Welt. Damals stand sie vor einer ähnlichen Aufgabe wie heute: In der Finanzkrise 2009 hatten die Notenbanken die Welt mit Geld geflutet,und Yellen musste aus der ultralockeren Politik ausstiegen, ohne die Wirtschaft in eine neue Rezession zu stürzen. Das Ganze war ein heikles Unterfangen, weil der republikanisch dominierte Kongress die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Barack Obama ausbremste.

Eine Lehre hatte Yellen aus der Finanzkrise gezogen: Die Banken dürfen nie wieder zu viel Macht bekommen. Denen hatte Obama per Dodd-Frank-Act die Fesseln angelegt. Das Gesetz regulierte die Bank und verbot ihnen den Eigenhandel, der die Finanzkrise mit ausgelöst hatte. Yellen leistete tapfer Widerstand, als Trump das Gesetz abschaffen wollte. Mit ihr, so die Hoffnung, kehrt eine ruhige Hand in die Finanzpolitik zurück, die die Fed sicher zwischen Inflations- und Krisenbekämpfung navigiert.