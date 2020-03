Tipp 2 zum Kindergeld: Wer hat Anspruch auf die Zahlung des Kindesgeldes?

Ein Anrecht auf Kindergeld haben alle Familien mit deutscher Staatsangehörigkeit, und zwar unabhängig wie hoch das Einkommen der Eltern ist. Um die staatliche Leistung auch erhalten zu können, müssen Antragssteller den Aufenthaltsort in Deutschland, in einem Land der EU oder in den Ländern Norwegen, Liechtenstein, Island oder der Schweiz haben.