Nach Ende des Anleihekaufprogramms : EZB erwägt Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr 2022

Frankfurt Die EZB will nach den Worten von Ratsmitglied Isabel Schnabel die Zinsen einige Zeit nach dem Abwickeln des Anleihe-Kaufprogramms im dritten Quartal erhöhen.

Die Käufe von Anleihen würden im Sommerquartal eingestellt, solange Daten darauf schließen ließen, dass sich der mittelfristige Inflationsausblick nicht entspannt, sagte Schnabel am Samstag. "Wir werden die Zinsen danach anheben, wenn es auf Basis der eingehenden Informationen angemessen ist."

Im März lag die Teuerungsrate bei 7,5 Prozent und damit so hoch wie nie zuvor. Der Krieg in der Ukraine treibt die Kosten für Lebensmittel und Energie in die Höhe. "Das Tempo der Normalisierung hängt von den Folgen des Kriegs für die Wirtschaft, der Schwere des Inflationsschocks und seiner Dauer ab", sagte Schnabel.