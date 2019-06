Schufa-Studie : Jugendliche geben Bargeld den Vorzug

Düsseldorf Die Zahl der jungen Menschen, die lieber mit Münzgeld und Scheinen bezahlen als mit der EC-Karte ist leicht gestiegen.

Die Generation Smartphone ist beim Thema Bezahlen deutlich konservativer, als man angesichts der weiten Verbreitung mobiler Endgeräte erwarten dürfte. Das hat eine Umfrage der Kreditauskunftei Schufa ergeben. Für seinen Jugend-Finanzmonitor hat das Unternehmen mehr als 1000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren von den Forsa-Meinungsforschern befragen lassen. Nicht einmal die Hälfte (45 Prozent) gab dabei an, eine Banking-App auf dem eigenen Smartphone zu nutzen. Vorbehalte haben die Jugendlichen gegen die neuen Bezahlmodelle, weil sie befürchten, dadurch zum Geldausgeben verleitet zu werden. Das gaben 75 Prozent der Befragten an. Ebenso groß ist die Sorge um die Datensammelwut der Finanzinstitute. 47 Prozent befürchteten zudem, bei digitalen Bezahlmethoden den Überblick über die Finanzen zu verlieren.

Zudem stieg die Zahl derer, die lieber mit Bargeld als mit Kredit- oder EC-Karte bezahlen: Waren es im vergangenen Jahr noch 61 Prozent, so gaben diesmal 63 Prozent an, lieber auf Scheinen und Münzen zu setzen. Entsprechend gab auch nur ein Viertel an, eine Abschaffung des Bargelds sei sinnvoll. Trotzdem ist die überwiegende Mehrheit der Überzeugung, dass an den digitalen Bezahlformen am Ende kein Weg vorbeiführt. 88 Prozent gehen davon aus, dass sie künftig die wichtigste Bezahlform sein werden.