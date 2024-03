Ex-Deutsche-Bank-Chef Ackermann Auf ewig unbelehrbar?

Solche hartnäckige Kritik hat auch mit der Art des Umgangs mit eigenen Schwächen zu tun, die Ackermann pflegte und pflegt. Fehler kann er offensichtlich zumindest öffentlich so gut wie gar nicht eingestehen, und das hat er in dem jetzt erschienenen Buch „Mein Weg“ bewiesen. Das hat dazu geführt, dass ihn die Menschen auch kritisch beäugen und ihm Statements übel nehmen, wenn er Dinge sagt, die ein Teil der Menschheit unterschreiben würde. Auch wenn sie überspitzt sind. Ackermann hat beispielsweise während des Mannesmann-Prozesses gesagt, Deutschland sei das einzige Land, in dem Manager dafür bestraft würden, wenn sie Werte schafften. Und das war nach einem enormen Kursanstieg der Mannesmann-Aktie im Zuge der Übernahme durch den Konkurrenten Vodafone zweifellos der Fall. Aber in Ackermanns Amtszeit wurden genauso Werte vernichtet. Die Deutsche-Bank Aktie verlor zwischen 2005 und seinem Abgang 2012 an der Börse 70 Prozent an Wert. Der Kursverfall war in Teilen der Finanzkrise geschuldet, doch die hatte ihren Auslöser eben in Geschäften mit US-Hypothekendarlehen, von denen die Deutsche Bank auch profitierte, die sie später aber auch Milliarden kosteten. So einem spricht man gern das Recht ab, über geschaffene Werte zu sprechen.