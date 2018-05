Italien lässt die Finanzmärkte beben

Berlin In Südeuropa purzeln Aktienkurse, während Anleihen-Käufer immer höhere Renditen verlangen. Politiker, Ökonomen und die EZB fordern Roms Parteien auf, ihren europa-skeptischen Kurs zu ändern.

Die politische Unsicherheit in Italien schürt an den Finanzmärkten die Angst vor der Wiederkehr der Finanzkrise. Die Leitindizes der südeuropäischen Börsen stürzten am Dienstag ab, vor allem Bankaktien gerieten stark unter Druck. Zugleich stiegen die Renditen für Staatsanleihen der südlichen Länder deutlich - ein Zeichen für den Vertrauensverlust der Anleger.

Schulden Italien hatte Ende März mit 2,3 Billionen Euro weltweit die drittgrößte öffentliche Verschuldung und ist damit anfällig für steigende Refinanzierungskosten. Doch Rom will in diesem Jahr neue Anleihen im Volumen von bis zu 400 Milliarden Euro emittieren.

In Italien war die europakritische Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega am Sonntag geplatzt. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte zuvor angesichts der Unruhe an den Märkten die Berufung des Euro-Kritikers Paolo Savona zum Finanzminister abgelehnt. Vor allem die hohen Mehrausgaben in dem hochverschuldeten Land, die im Koalitionsvertrag festgeschrieben waren, und die euro-skeptische Haltung hatten international Sorgen ausgelöst.