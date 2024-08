Das Urlaubsland der Deutschen Was die Italiener wirtschaftlich besser machen – und was nicht

Cimolai mit seinen mehr als 2000 Beschäftigten und einem Umsatz von einer halben Milliarde Euro verbaut rund 160.000 Tonnen Stahl pro Jahr. Das Unternehmen errichtet so komplexe Bauten wie das größte Spiegelteleskop der Erde in der Wüste Atacama in Chile, eine komplette Strecke der Pariser U-Bahn, den Bahnhof Sesto San Giovanni in Mailand oder die John F. Kennedy-Brücke in New York. Der Weltmarktführer im Stahlbrückenbau steht für die industrielle Tradition Italiens, für über 10.000 Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, die bei 932 Produkten die Plätze eins bis drei auf dem Weltmarkt einnehmen. Darunter fallen so unterschiedliche Güter wie Verpackungsmaschinen, Sonnenbrillen, Stahlrohre oder Kälteanlagen.