Inflationsrate : Mehrwertsteuersenkung lässt deutsche Verbraucherpreise fallen

An einer Supermarktkasse in einem Lebensmittelmarkt wird mit Bargeld bezahlt (Symbolfoto). Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin Die Senkung der Mehrwertsteuer hat die deutschen Verbraucherpreise im Juli erstmals seit mehr als vier Jahren fallen lassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken sie um 0,1 Prozent.

Das teilte Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. Ein negatives Vorzeichen bei der Inflationsrate gab es zuletzt im April 2016. Im Vormonat Juni lag die Teuerungsrate noch bei plus 0,9 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf plus 0,2 Prozent erwartet.