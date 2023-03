Preisanstieg nicht mehr so stark Inflationsrate im Euro-Raum fällt nur minimal auf 8,5 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine für die Konjunkturentwicklung optimale Inflationsrate von 2,0 Prozent an, verfehlt dieses Ziel aber seit geraumer Zeit. Die EZB hat vor diesem Hintergrund seit Juli 2022 in rascher Folge die Leitzinsen fünf Mal in Folge um insgesamt drei volle Prozentpunkte angehoben, um die anziehende Inflation in Schach zu halten. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt aktuell bei 2,50 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat für die nächste Zinssitzung am 16. März bereits eine weitere Anhebung um 0,50 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Auch über den März hinaus könnten nach Einschätzung von Bundesbankchef Joachim Nagel weitere deutliche Zinsschritte erforderlich sein.