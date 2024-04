Inflation in Deutschland Was jetzt teurer und was billiger wird

Wie beim Bundestrend blieb auch die Inflationsrate in NRW stabil. Laut Statistischem Landesamt IT.NRW lag die vorläufige Rate im April erneut bei 2,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich die Waren um 0,4 Prozent. Auch hier gab es indes Unterschiede bei den Produktgruppen. So ist Haushaltsenergie in NRW im April sogar 3,2 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat, obwohl Fernwärme gut 35 Prozent teurer ist als vor einem Jahr. Beim Gaspreis ging es fast fünf Prozent nach unten.