Ifo-Institut Inflation weiter auf dem Rückgang

Etwas mehr Unternehmen in Deutschland wollen in den kommenden Monaten ihre Kunden stärker zur Kasse bitten. Das Barometer für die Preispläne legte im November auf 18,0 Punkte zu, von 15,4 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Konjunkturumfrage mitteilte. Der Anstieg sei vor allem auf die unternehmensnahen Dienstleister und den Großhandel zurückzuführen.