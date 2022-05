Kampf gegen Inflation : US-Notenbank Fed erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte

Menschen gehen an der US-Notenbank vorbei (Archivfoto). Foto: dpa/Ting Shen

Washington Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins stark um 0,5 Prozentpunkte. Die Anhebung ist die stärkste Anhebung der Leitzinsen seit mehr als 20 Jahren.

Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von 0,75 bis 1 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Es war die zweite Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie - und der erste Anstieg um 0,5 Prozentpunkte seit 22 Jahren. Für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben. Die jüngste Entscheidung des Zentralbankrats war von den Märkten weitgehend erwartet worden.